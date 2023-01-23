『モンクレール ボエ boed BLACKサイズ1【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 09時 57分に出品され04月08日 09時 57分に終了予定です。即決価格は48,450円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 毎年完売の人気のモンクレールboedです。



2021年1月にブランドショップで購入しました。



短時間3~4回着用しただけのとても綺麗なお品ですが、新品のようにはいきませんので中古品にご理解のある方宜しくお願い致します。



ファーもとても綺麗な状態だと思います。

ハンガーと、ガーメントケースもお付け致します。



サイズ1

S~Mサイズ

BLACK

黒



ファーの取り外し可能！



購入後のトラブル防止のためにも不明点はコメントくださいませ。



記載文章、画像の無断転載ご遠慮くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ モンクレール

ボエ

boed

BLACKサイズ1