『ミレー ティフォン50000 ジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 13時 51分に出品され05月01日 13時 51分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ティフォン50000 ウォームストレッチジャケット ウーマン



サイズ EURO :S / JAPAN :M



4年前に大阪のロッジで購入し雪山登山で数回使用

しています。

全体的に比較的綺麗な状態ですが、左右の脇下にザックのショルダーによるスレがあります。

画像でご確認下さい。







ティフォンシーリーズの厚手タイプ

ウィンターシーズンをメインとして、夏の高山まで使えるオールシーズン使えます



高い防水透湿性と快適な着心地を両立させた高機能プロテクティブジャケット。

最高度の透湿性によって、天候に関わらず衣服内を常に快適に保ちます。



登山やスキーといった冬のアウトドアアクティビティを想定して、裏地には起毛トリコット素材を配置し、耐久性と保温性を高めています。



性別···レディース



人気モデル···ティフォン 50000 ウォーム 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ミレー

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

登山ウェア・アウトドアウェア タグ ミレー ティフォン50000



ジャケット