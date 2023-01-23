『MAMMUT Xeron IN Hooded Jacket AF Women【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 07時 08分に出品され04月07日 07時 08分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】

MAMMUT

マムート



【アイテム】

Xeron IN Hooded Jacket AF Women エクセロン インサレーション フーデッド ジャケット

1013-00711



【色、柄】

ブラック



【サイズ】

M



【実寸】(平置き)

着丈:68 肩幅:43 身幅:51 袖丈:60 袖口:11



【状態】

C

首元汚れあり



S:新品未使用

A:美中古品

B:使用感はあるが目立った汚れやダメージがない

C:使用感があり若干の汚れやダメージがある

D:汚れやダメージがある



採寸には多少の誤差がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。



状態の確認をしておりますが、見落としてしまった多少の汚れやダメージがある場合もありますので、あらかじめご了承ください。



よろしくお願い致します。







#MAMMUT

#マムート

W23500 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: マムート

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MAMMUT

Xeron

IN

Hooded

Jacket

AF

Women