『ポールスミス ダークグリーン ファー付きフード ショート丈ダウンジャケット S【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 10時 27分に出品され03月20日 10時 27分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランド】

ポールスミス



【デザイン】

フードのフェイクファーは取り外し可能。左袖のポケット使いが特徴的なミリタリーモチーフのショート丈ダウンブルゾン。保温力の高いダウン素材に加え、表面は微起毛、裏面にはシリコンコーティングを施したポリエステル素材を使用。鮮やかな裏地のカラーや、前立てや裾、袖リブの裏側に施したアーティストストライプなどのポール・スミスらしいディテールも魅力的です。また、ファスナー部分にオリジナルのジッププルを使用しており、細部にまでこだわった仕様になっています。



【サイズ】

サイズはSで、丈も短い為、160㎝〜男性、もしくは女性向けです。体にフィットするデザインです。



- 色: ダークグリーン

- フード: ファー付きフード

- サイズ: S

- 素材: ポリエステル100%（表地）

- 素材: アクリル100%（ファー）

- 素材:ダウン90% フェザー10%（中綿）

- 素材: ポリエステル100%（裏地）



定価¥88,000-



ご覧いただきありがとうございます。



試着程度美品となりますが、自宅保管の為ご理解ある方是非よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポールスミス ダークグリーン

ファー付きフード

ショート丈ダウンジャケット

S