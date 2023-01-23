『モンクレール CHARPAL サイズ0【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月12日 03時 57分に出品され05月12日 03時 57分に終了予定です。即決価格は25,000円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 MONCLER モンクレール



CHARPAL シャーパル

ロングダウンジャケット



国内正規品です。



レディース サイズ0

(普段Sサイズ着用の方向け)



ー寸法ー



着丈 75

身幅 42

肩幅 40

袖丈 58



カラー ダークネイビー

黒に近いネイビーです



付属品 無し



フードは取り外しできます



中古品で使用感がございますが、まだまだ美品で長く着用して頂けるお品です。

気に入っていたのですが、私自身少し太ってしまい、きつくなってしまったので泣く泣く出品致します。



中古品ですのでお安くお譲り致します。



最終お値下げ致しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンクレール

CHARPAL

サイズ0