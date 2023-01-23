『美品 VANジャケット ステンカラーコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 07時 44分に出品され03月30日 07時 44分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回使用しましたが、美品だと思います。

中の黒い部分は取り外しができます。

美品ですが、中古品ということを理解していただける方にお願いします。

季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヴァンヂャケット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 VANジャケット ステンカラーコート