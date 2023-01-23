『XLARGE ブラック ダウンジャケット L【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 10時 18分に出品され03月30日 10時 18分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

「XLARGE」



【サイズ】

Lサイズ

身長159でおしりが隠れるくらいです。

調度良いくらいです



メンズのダウンジャケットですがレディースとしても着れます。



- ブランド: XLARGE

- サイズ: L

- 色: ブラック

- デザイン: フード付きダウンジャケット





エックスラージ エックスガール ダウン



多少のお値下げ考えます。



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ XLARGE

ブラック

ダウンジャケット

L