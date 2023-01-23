『シエラデザイン ダウンファーパーカ Sサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 20時 15分に出品され03月16日 20時 15分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 シエラデザインズのダウンパーカです。

ファーはで取り外し可能です。

気になる汚れ等ござませんが、画像をよくご確認の上ご購入よろしくお願いいたします。



●商品名：(シェラデザインズ) SIERRA DESIGNS Down Fur Parka



●カラー：MIDNIGHT(ネイビー)



●サイズ：JPN S（USA XS）

・身幅 59

・着丈 76

・裄丈 85

※素人採寸のため、誤差はご了承ください。



●素材：

表地:コットン60% ナイロン40%

裏地:ポリエステル100%

詰物:ダウン85% フェザー15%

ファー:ラクーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シェラデザイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ シエラデザイン ダウンファーパーカ

Sサイズ