『HERMES エルメス カシミヤマフラー ストール【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 18時 26分に出品され03月08日 18時 26分に終了予定です。即決価格は22,792円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMES マフラー ストール

エルメス



ベーシックなグレーが素敵で購入しましたが未使用のまま保管しておりました。

タグは外してしまいました。

銀座HERMESにて。





カシミヤ100%

163×40.5(フリンジ6.5cm込)

グレー



多数出品しております。

こちらからご覧頂けます。



#HERMESしづちゃん

#ブランドしづちゃん







1度人の手に渡っている事、自宅保管しておりました事御理解頂ける方よろしくお願いいたします。

神経質な方のご購入は御遠慮ください。













4018 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ HERMES



エルメス



カシミヤマフラー

ストール