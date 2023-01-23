『THE NORTH FACE マウンテンダウンジャケット(XL) ノースフェイス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 16時 31分に出品され03月24日 16時 31分に終了予定です。即決価格は21,675円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品型番 ND92237



カラー···ブラック



柄・デザイン···無地



フード···フードあり（取外し不可）



2023年に購入し、室内試着のみの写真のとおり極美品です。



ダウンの抜けも一見してありません。



172 68の体型にはさすがに大き過ぎたのでこの度泣く泣くですがお安めに出品致します。



こちらのモデルは天候を一切気にする必要がないので、１着あれば大変重宝されると思います。



THE NORTH FACE定番の、肩切り替えデザインをあしらった防水ダウンジャケットで、表地には70デニールのGORE-TEX PRODUCTS 2層構造を採用。



表地にはリサイクルナイロン、中わたにはリサイクルダウンを使用し高い保温性を確保します。



フロントはダブルフラップ仕様で、雨の浸入を軽減、ゴアテックスなので、雨の心配はありません。



✩注意事項✩



商品状態について予めご考慮の上、ご不安な点はコメントください。



個人保管となりますのでどこかに見落とし、記載漏れのダメージもあり得ますので、ご理解のある方のみ、ご購入を宜しくお願いします。



カラー...ブラック

素材・柄...GORETEX 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE マウンテンダウンジャケット(XL) ノースフェイス