『XPPen Artist 12 豪華版(＋ショートカットリモート)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 13時 21分に出品され03月19日 13時 21分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！

XPPen Artist 12 豪華版



使用することがほとんど無かった為出品致します。

＋ショートカットリモート(左手デバイス)も合わせて出品致します。



【セット内容】

・XPPen Artist 12 本体

・XPPen 専用ペン

・3in1USBケーブル

・延長コード

・ペンケース

・クリーニングクロス

・2本指グローブ

・替え芯抜き

・10本替え芯

・フィルム貼ツールバッグ

・ショートカットリモート



【商品の状態】

本体は目立つ傷や汚れもなく、非常に良好な状態です。ほとんど使用しておらず、動作確認済みで、問題なくご利用いただけます。

※フィルムだけ欠品しております。

※未使用品ではありません。

※素人検品ですので、神経質な方はご遠慮ください。



【配送方法】

・送料込みでお届けします。

・1〜2日以内に発送いたします。



【注意事項】

・返品・交換はお受けできませんので、よくご確認の上、ご購入をお願いします。

・ご不明点や追加写真など、気になる点があればお気軽にお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし