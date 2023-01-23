『kent＆corwen コート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 21時 09分に出品され03月28日 21時 09分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ケントアンドコーウェンのブラックコートです。

正装に使えます。

中の防寒は取り外し可能です。

イングランド製です。



自宅保存につき神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ kent＆corwen

コート