『stussy ダウン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 02時 53分に出品され04月20日 02時 53分に終了予定です。即決価格は23,920円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 stussy



サイズ…M

カラー···ブラック

素材(詰め物)···ダウン



肩幅···49cm

身幅···60cm

袖丈···65cm

着丈···69cm



新品未使用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ stussy

ダウン