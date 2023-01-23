『【希少】オールド イングランド ステンカラーコート ブランドロゴボタン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 18時 28分に出品され04月15日 18時 28分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#Vintage古着屋えふ





ストリート・韓国系・ろへレトロ古着・ヒップホップ・アメカジ・90s・ヴィンテージ・古着男子・古着女子・ユニセックス

上記アイテムを揃えております★









✅商品



↓

OLD ENGLAND オールド イングランド



スコットランド製 デザインボタン 背抜き



バルマカーンコート ターコイズブルー



ラバーコーティング





✅カラー



↓

ブルー 青



✅素材



↓ 綿100%





✅サイズ（平置実寸）



→表記サイズ36m



着丈:約76



身幅:約44



肩幅:約36



袖丈:約52



※必ず実寸サイズを確認の上、ご購入くださいませ。







✅状態



↓

【A】



【N】新品



【S】未使用品・タグ付き



【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED



【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない一般的な古着



【C】使用感があり、部分的に汚れや傷がある商品



【D】使用感があり、大きなダメージがある商品



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⚠️注意事項⚠️







✅素人採寸の為、多少の誤差はあると思います。

ご了承下さいませ。







✅ 出来るだけお安くお買い求めいただけるようにお値段をお安く設定しております。その為、梱包はコンパクトに折り畳んだり、圧縮をして、発送致しますので、御了承ください。







✅写真の画像につきましては、なるべく実物に近いように撮影しておりますが、環境やモニターの設定などにより色合いが異なって見える場合がございます。







✅古着故の多少の着用感や匂い、毛羽立ち、細かな汚れがある場合がございます。





"是非この機会にご検討の程、宜しくお願い致します"



#管理番号



21209120341719041 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: オールドイングランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】オールド

イングランド

ステンカラーコート

ブランドロゴボタン