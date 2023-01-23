『【正規品】ステラマッカートニー コート グレー STELLA McCARTNEY【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 09時 26分に出品され03月24日 09時 26分に終了予定です。即決価格は14,450円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #正規品

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寒暖差の激しい季節の変わり目にオススメです。

以前都内の百貨店で約17万円前後で購入した、

ステラマッカートニーのチャコールグレーのコートです。

素材は表地がウール100%、裏地はレーヨン52%＋コットン48%です。



着丈は約84cm、

肩幅は約38.5cm、脇下の幅は約48cmです。

どちらも平置きにした場合です。



38サイズで、私は普段Mサイズを着用しています。

ご参考までにですが、身長166cmの私が着るとひざ上10cmぐらいになります。

ボトムとの丈バランスはあまり悩む必要がなくスカートにもパンツにもよく合います。



ステラマッカートニーの初期から人気となった襟の形で、

テーラードでもノーカラーとも違う素敵さで

かっちりと上品&カッコいい印象です。



シンプルなので長く愛用でき、普段使いから華やかなシーンまで

着回し力も抜群です。

きちんと見えるので仕事服にもおすすめです。

気温差が激しいこの時期にとても便利で

ジャケットを羽織る感覚で大活躍してくれます。



購入当初ワンシーズン着ましたので使用感は多少あります。

タグのところについていたチェーンの飾りのようなものは取れてしまっていますが

全体の傷みなどは目立ちません。

襟部分や全体のシワなどはクローゼットで保管していたためですので

ご自身でケアしていただければ問題ないかと思います。



素人保管になりますので、ご了承の上、ご購入のほどよろしくお願い致します。

すり替え防止のため、返品やキャンセルは受け付けません。



円安や値上げの影響もあり、

ステラマッカートニーは定価ですととても高価なアイテムが多く

コートがここまで安く買えることはほとんどありません。

この機会にぜひ、セールよりお安く値段でご購入くださいませ。



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#ステラマッカートニー

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カラー···グレー

着丈···ミドル

無地

素材···ウール

フード···フードなし

季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ステラマッカートニー

カテゴリ ファッション

レディース

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コート

グレー

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