『【comoli】23aw ダウンジャケット Black【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 19時 34分に出品され05月02日 19時 34分に終了予定です。即決価格は40,480円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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・新品未使用

・SIZE:3

・12月に都内セレクトショップにて購入。



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コモリよりダウンジャケットが届きました。軽くて保温性に優れた800フィルのダウンを使っており、スウェットやシャツの上から着用するだけで充分な暖かさを感じることができます。撥水性のあるナイロン生地は光沢が強くないので、どんなスタイルにも合わせやすいです。ポケットを使って、入れ込むことで小さく収納できるのも嬉しいつくり。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【comoli】23aw

ダウンジャケット

Black