『Schott vintage レザー ダウンジャケット サイズ38 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 18時 24分に出品され03月17日 18時 24分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 格安で出品致しますので転売はお止め下さい。

レザー好きはやっぱりこれです。上質な革で革好きにはたまりません。175cm68kgで大きめです。重ね着するにはベストでした。



【サイズ】 表記サイズ：38(M)海外基準

（約）身幅：59cm、着丈：67cm、肩幅：51cm、袖丈：63cm

※平置き採寸となります。若干の誤差はご容赦ください。

【カラー】

BLACK

【素材】

表地：羊革

中綿：グースダウン80％、グースフェザー20％

裏地：ナイロン100％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Schott

vintage

レザー

ダウンジャケット

サイズ38

黒