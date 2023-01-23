『【希少】パタゴニア ダウンセーター・フーディ メンズM 16年限定カラー 美品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 00時 32分に出品され03月11日 00時 32分に終了予定です。即決価格は13,494円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきまして、ありがとうございます！

※大変お手数ですが、ご購入される場合は必ず最後までお読みください。



patagonia パタゴニアの人気モデル「ダウンセーター・フーディ」を出品させていただきます。

パタゴニアを代表するダウン製品で、ホワイトグースダウン90％使用した800フィルパワーの高性能品です。



サイズはメンズMで、

カラーは希少な2016年限定カラーのブルー＆レッド（カラー表記はUWTB）です。

※2010年のバリ・ブルーよりやや薄目（明るめ）のアンダー・ウォーター・ブルーです。



着用回数が少ないため目立った傷や汚れのない美品で、これからも末永くご愛用頂けると思います。

※状態につきましては個人差がございますので、必ず画像にてご確認ください。



今後、着用する機会がなさそうですので、状態の良いうちに出品させていただきます。



あまり出回らないカラーの商品ですので、お探しだった方はこの機会にいかがでしょうか？



どうぞ宜しくお願い致します！





【下記の内容を必ずお読みになり、ご承諾いただける方のみご購入ください！】



※こちらの商品は、あくまでも自宅保管のユーズド品となりますので、ご理解いただける方のみご購入ください。

※商品発送の際、リサイクル素材による梱包となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※商品すり替え防止のため返品・返金は一切受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。

※こちらの商品は季節外商品のため格安出品しておりますので、くれぐれもNCNR厳守でお願い致します。

※ご不明な点がございましたら、ご購入前にお問合せください。購入後のご質問やご要望には応じかねます。





素材(詰め物)...ダウン、グース

カラー...ブルー

サイズ...M

型名...ダウンセーターフーディ

柄...無地系

タグ...現行タグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】パタゴニア ダウンセーター・フーディ メンズM 16年限定カラー 美品