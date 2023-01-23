『ハイパーライトマウンテンギア バーサ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 05時 02分に出品され04月01日 05時 02分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品スペック/SPEC



サイズ

5.7cm x 15.2cm x 22.9cm



重量

121.1g



容量

2.5L



素材

DCH50 + Mesh





下記、moonlight gear HPより



VERSA はHMGらしい細部にこだわったDCH素材の大容量のファニーパック。

ウェストはもちろんのことショルダー、ヒップパック、HMGのザックとの連結を可能にした機能的なストレージオプションです。

防水性と耐久性に優れたDyneema® Composite Fabrics DCH50（通称ハイブリッドキューベン）を使用。止水ジッパーも使用しているため限りなく防水に近く、多少の雨や川の渡渉、沢登やテンカラや釣りの際も安心。

特徴は３つの収納があるところ。

広々としたメインポーチはコンパクトカメラや、行動食、薬、地図など様々なアイテムをまとめて収納。背面にはメッシュポケットとキーループも付いているので小分けが可能となり、鍵の紛失も防げます。前面にはスマートフォンやファーストエイドキットや小物を入れるのに最適なジッパーポケットもついています。

付属のストラップをとれば、ヒップベルトやチェストストラップのバックルに簡単に取り付けることができますので用途に合わせてザックのオプションとして活用もできます。体の当たる部分はメッシュなので着け心地も良く、汗や擦れも気にせず装着できるのが嬉しいですね



他サイトで購入しました。

軽くて生地も丈夫なので気にいったのですが、思ったより容量が小さい為、自分には合わないと感じました。

前所有者がアメリカのHMGで購入したそうです。未使用で購入し、私は一度だけ短時間使用しました。

内タグは元々ありませんでした。現在はメイドインメキシコとなっていますが、アメリカ製なんでしょうか。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ハイパーライトマウンテンギア バーサ