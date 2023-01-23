『CASEY CASEY ケイシーケイシー コート ドロップショルダー ロング【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 00時 19分に出品され03月20日 00時 19分に終了予定です。即決価格は21,120円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CASEY CASEY定番のオーバーサイズコート。

計算された絶妙なシルエットが魅力で、根強い人気を集めています。

ヴァージンウールを贅沢に使用し、洗いをかけ表情のある風合いに仕上げられています。



ドロップショルダーで体形や身長に関係なく、着る人の体に馴染みやすい独特なパターニング。



ダークネイビー



●サイズ：タグ表記 サイズ無

ワイド目で肩が落ちるようなゆったり目

女性ならフリーサイズで

170ない位の男性でも着用できるサイズ感かと思います。

※写真実寸参照下さい。





●状態：

目立つダメージ、ヨゴレはありませんが

一般使用していたものです。

元々、起毛感がある素材感になります。





中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。





※素人採寸の為、多少の誤差がある場合が御座いますので

ご容赦くださいませ。



※出品商品はすべて古着、ビンテージさ、リサイクル品になります。検品はなるべく細かくさせて頂いてますが、記載にない細かなキズ、ヨゴレがある場合もございます。

予め商品の特性をご理解の上でご検討ください。



分からない点あれば、落札前にコメントからご質問ください。

ノークレーム、ノーリターンでお願いします。



※梱包は簡易包装になります。衣類はできる限り小さくたたみますので、しわ等ご了承ください。





着丈···ロング



柄・デザイン···無地



季節感···秋



季節感···秋



季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ケイシーケイシー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ CASEY

CASEY

ケイシーケイシー コート ドロップショルダー ロング