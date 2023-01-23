『美品22AW ANTIPASTアンティパスト リバーシブル コート灰419N▲【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 00時 44分に出品され03月28日 00時 44分に終了予定です。即決価格は15,532円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ANTIPAST アンティパスト Woven Wool Hemp Coat リバーシブル ウール オーバー コートです。



シーズン：22AW

型番：WC150

定価：148500円

素材：WOOL 46% COTTON 41% HEMP 13%

生産国：MADE IN JAPAN

サイズ：1 着丈118.5、身幅61、肩幅56、袖丈52cm程度

(平置き直線での採寸です。計り方によって多少の誤差が生じる場合がございますので予めご了承ください。)



たて糸にコットン糸、よこ糸にはウールヘンプを撚った糸を使用し、厚みがありながら軽く、温かみのある質感のコート。

ヘンプは寒い外気の影響を受けにくい素材で独特な風合いが特徴的です。

プリント生地面とのリバーシブルで着用できるのもポイント。

シルエットもとても綺麗です。

とても人気の高いアイテムですので、お探しの方は是非ご検討よろしくお願いいたします。



状態は美ユーズド品で綺麗です。

特に目立つようなキズ、汚れ等ありません。



当方の出品物は全て本物ですので偽物の場合は全額返金いたします。

トラブルを避けるため、

神経質な方や完璧な商品を求められる方はご購入をお控えください。



・トラブル防止の為、お手数ですが購入前にコメントを頂けるとありがたいです。



・お値下げ不可の商品への回答は致しませんので予めご了承下さい。



他にも多数出品しておりますので、是非ご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アンティパスト

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品22AW

ANTIPASTアンティパスト

リバーシブル

コート灰419N▲