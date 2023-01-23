『ノースフェイス マウンテンパーカー コンパクトジャケット 定番カラー ネイビー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 23時 47分に出品され03月18日 23時 47分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズXL

肩幅：50 / 身幅：58

袖丈：65.5 / 着丈：72



NP16970 ビッグサイズ



小さく持ち運べるので、旅行などにもってこいです。



多少の使用感はありますが、大きなダメージ等なくまだまだ活躍できます。

右ポケットのチャック口が破損しており閉められません。



定番カラーの紺色



レディース女性の方も可愛く、男性女性問わずにかっこよく着こなせます



THE NORTH FACE（ノースフェイス）

COMPACT JACKET



[定価] 15000円程



その名の通り、コンパクトに収納できる軽量シェル



軽量を追及するだけでなく、撥水加工を施したナイロンを使用し多少の雨でも大丈夫



デイバックにスッポリ入るコンパクト性は、荷物を減らしたい登山やランニング、サイクリング等に重宝致します。



運動時だけでなく、釣りやキャンプ、野外フェスやタウンでもご使用になれます。



急な天候の変化にすぐに対応できるのも大きな特徴です



フードは片手で調整可能なワンハンドアジャスター仕様、ファスナーのフラップが顎や首に直接当たらないチンフラップ仕様。



■気軽に羽織れるシェルが欲しいと感じるのは、なにも山に限ったことではありません。急な冷え込みは旅先でも多々あること。このコンパクトジャケットがあれば、外出中や旅先で天候が悪化しても、快適にそしてスタイリッシュに過ごせます。撥水加工を施したナイロン素材は小雨程度であればしのぐことができ、防風性も併せ持つため風の吹くフィールドでも快適。シルエットは中間着と合わせやすいようにややゆとりを持たせています。



■素材：NORTHTECH Cloth Eco

(ナイロン100%)



■重量：340g



■ワンハンドアジャスター対応フーデット



本体のみです。



424.5390rssoNP71530 フェス キャンプ ナイロンジャケット



ご注意



お荷物にならない様にコンパクトに梱包させて頂きますので、畳みジワはご了承ください。



可能な限り商品の状態は記載しますが、汚れ等が漏れている場合がございますので、気になる事は必ずコメント下さい。



また、商品の状態はそれぞれの感性によるものなので、相違がある場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス

マウンテンパーカー

コンパクトジャケット

定番カラー

ネイビー