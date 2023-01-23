『●UNIQLO ＋J ユニクロ ロングダッフルコート ジルサンダー 大きいサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 04時 21分に出品され03月29日 04時 21分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ＾＾



☆コメント無し即購入大歓迎です。

#アウタースキカット







●商品について



人気ブランドUNIQLOプラスjのロングダッフルコートになります。





□素材：ウール

□原産国：China







● サイズ: XL

実寸平置き

着丈/身幅/肩幅/袖丈（㎝）

107 72 61 59



※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ 。



※年代やブランド海外古着によって

sizeが違います実寸をご確認頂けると

寄り安心材料になるかと思います。







● 商品の状態



コンディション良好品です。



検品には細心の注意をしておりますがUSED品のため細かい汚れ・キズなどがある場合がございます。



USED品に御理解、慣れていない方はご購入をお控えください。m(__)m









●配送に付いて



○コンパクトに折り畳ませて頂きます

ので畳ジワ等はご容赦ください。

○匿名発送メルカリ便になります。

○ 基本的に翌日発送させて頂きます。





●その他



○ペット、喫煙者おりません。

○お値引き交渉は金額をご提示いただけるとコメント回数が減りスムーズなお取引きが出来るかと思います。





古着男子 秋服 冬服 春服









●その他のアウターはこちらです。

↓

#アウタースキカット





18p-12











カラー···ブラック



柄・デザイン···無地



素材···ウール



フード···フードあり（取外し不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ●UNIQLO

＋J

ユニクロ ロングダッフルコート ジルサンダー 大きいサイズ