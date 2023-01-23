『YAMAZEN MZ-F13(RW)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 22時 50分に出品され03月20日 22時 50分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 YAMAZEN MZ-F13(RW)



color: WHITE

加湿方式(新): 超音波式

加湿能力クラス別: 400cc未満



#山善

#YAMAZEN



カラー···ホワイト

加湿タイプ···超音波式

タンク容量···1L～2L未満

時間あたりの加湿量···～300mL未満



サイズ約60 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヤマゼン