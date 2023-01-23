『新品 未使用 エミリーラタコウスキー ファッションモデル ゴーンガール パーカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 20時 15分に出品され03月05日 20時 15分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▼サイズ/寸法 (cm)：

XS / 身丈:61 肩幅:40 身幅:46 袖丈:59

S / 身丈:64 肩幅:42 身幅:48 袖丈:61

M / 身丈:67 肩幅:44 身幅:51 袖丈:62

L / 身丈:70 肩幅:46 身幅:54 袖丈:63

XL / 身丈:73 肩幅:48 身幅:57 袖丈:64



※¥10800でXS～XLまでの各サイズと、色違いでグレーか白もご用意出来ます。

ご希望サイズと色をお伝えください。



※プラス¥1000で

1.上記以外のXXLサイズの白、グレー、黒

2.XS～XLジップアップパーカーの白、グレー、黒

3.XS(ジュニアサイズ150)〜XLスウェットパンツの白、グレー、黒

の3つの内のいずれかでも対応させて頂きます。



また同柄プリントで

S～XL半袖Tシャツの白、黒

→¥6800

XXL～5XL半袖Tシャツの白、黒

→¥7800

XS〜XLロンTの白、黒

→¥8800

XXL〜4XLのロンTの白、黒

→¥9800

XXXL被りパーカーの白、グレー、黒

XXLジップアップパーカーの白、グレー、黒

XXLスウェットパンツの白、グレー、黒

→¥12800

XXXLジップアップパーカー白、グレー、黒

→¥13800



更に上記のスウェットパンツ以外は、各価格に+¥2000でTシャツとロンTは白のみ、パーカーは白、グレー、黒のプリントサイズアップで迫力のビッグプリントもご用意出来ます。

その他ご希望やご不明な点がごさいましたらお気軽にお問い合わせください。



※一時的に欠品するサイズがございますので、ご購入前にご希望のサイズと色の在庫をお問い合わせください。



※ 着用画像は170㎝、60kgの男性モデルがXSをぴったりタイトフィットで着ています。

同モデルでSでぴったりめのジャストサイズ 、Mで程よいジャストサイズ、Lで大き過ぎないゆとりのあるサイズ感になります。

サイズ選びの参考にして下さい。



※ユニセックスで着て頂けます。



▼特徴 :

2013年、ロビン・シックの『ブラード・ラインズ』のミュージック・ビデオに出演したことで知られるようになったロンドン出身ファッションモデル、エミリー・ラタコウスキー。

セクシーでおしゃれなデザイン。



▼素材：

コットン 100%



カラー···ブラック

タイプ···プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品

未使用

エミリーラタコウスキー

ファッションモデル

ゴーンガール

パーカー