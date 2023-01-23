『ジャーナルスタンダードLASKA PRO/ラスカプロマウンテンダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 11時 02分に出品され05月03日 11時 02分に終了予定です。即決価格は13,889円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▼カラー

グレージュ



▼サイズ

XL

身幅75.5cm

着丈81cm

裄丈93cm

袖口42cm

重さ1442g



▼定価

44,000円



▼状態

新品未使用（紙タグなし）



▼商品詳細

JOURNAL STANDARD



ハイスペックライン“LASKA PRO”シリーズより

アウトドアメーカー顔負けの2層構造の防水透湿機能ダウンジャケットが新登場。



定番でリリースしている「850HT」ダウンジャケットよりもオーバーサイズ気味にリサイズ。

「LASKAFABRIC×SIBERIAN GOOSE 850フィルパワー」を使用したハイスペックな中わたはそのままに、防水透湿機能を搭載。

2層構造になっており外側からの雨などの水を通さず、内側からの汗などを水蒸気として外に逃がしてくれます。

ブラック系その他はJOURNAL STANDARDらしいトレンドのタイダイ柄をプリントした他にはないインパクト溢れるデザインに仕上げました。

大型のハンドウォーマーは手ぶら派や車移動の方にも嬉しいディテールです。

裏地は強度に優れたリップストップタフタ素材を採用しており、見えない部分にもこだわった逸品です。



【LASKA FABRIC / ラスカファブリック】

VORTEX精紡を使用した、機能性とファッション性を持つ高品質素材。

「VORTEX」はエアーの旋回流を利用した、紡績法により生み出された新しい糸で、毛羽立ちが少なく、クリアーでコットンのような肌触り、優れた抗ピリング性と耐摩擦性が特徴。



【SIBERIAN GOOSE / シベリアングーズ】

PRAUDEN(プラウデン)社が有するプレミアムダウン素材ブランド。

シベリアの冬は零下50℃まで冷え込む環境下で飼育されるガチョウは極限の寒さ自らの胸の羽毛を発達させシベリア産のダウンボールは一般のガチョウの1.5倍ほど大きく柔らかく、最高品質のダウンとして評価されています。



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透け感：なし

裏地：あり

伸縮性：なし

光沢感：ややあり

生地の厚さ：厚手



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ジャーナルスタンダード

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ビームス

ユナイテッドアローズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ジャーナルスタンダードLASKA

PRO/ラスカプロマウンテンダウンジャケット