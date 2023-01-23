『Asics キャッチャーミット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 21時 07分に出品され04月18日 21時 07分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Asicsはスポーツ用品の大手ブランドで、特に野球用具において高い評価を得ています。このグローブは、その品質と耐久性で知られています。



【素材とデザイン】

高品質なレザーを使用しており、手にしっかりとフィットします。デザインはシンプルでありながら、機能性を重視した作りになっています。



【性能】

この野球グローブは、プレイヤーがボールをしっかりとキャッチできるように設計されています。特に、フィールドでのパフォーマンスを向上させるための工夫が施されています。



- ブランド: Asics

- 素材: レザー

- 色: 黒

- タイプ: 野球グローブ



ご覧いただきありがとうございます。

子供も使えますし大人も使えますよ！

型としては甲斐拓也選手を意識した感じでやりました！とても取りやすく初めてキャッチャーやる小学生や中学生もおすすめのキャッチャーミットですしお手ごろの値段だと思いますのでどうかご検討してみてくださいね！



偽物との取替防止の為、返品はご遠慮願います。



※低い評価が多い方や評価が少な過ぎる方、または過去の取り引きでトラブルを起こした方等、当方の判断で取り引きをお断りする場合がありますのでご了承の程、お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>グローブ 商品の状態: 未使用に近い