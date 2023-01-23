『Schott ダウンジャケット レザー切り替え 2way ベスト ブラック 40【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 01時 13分に出品され03月25日 01時 13分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】

Schott ショット 80s

ダウンジャケット カウレザー

切り替え 2way ベスト ブラック 黒

40 Lサイズ 肉厚

ヴィンテージ



【素材】

内タグの写真を参照してください。



【サイズ(cm)】

着丈→70

身幅→60

肩幅→48

袖丈→69



サイズは平置きではかった長さになります。

素人寸法のため1〜2センチ程度の多少の誤差はご了承ください。



【状態】

多少の使用感はありますが、目立つダメージはなく美品かと思います。

レザー特有の小さなスレなどはございます。

これからも長くご愛用いただけると思います。

AACD加盟店にて購入・鑑定済み品を購入となります。正規品となりますのでご安心ください。



【梱包について】

梱包はなるべく小さく折りたたんで送ります。場合によっては圧縮することもあります。折りたたみシワなどが気になる方は御遠慮ください。



原則、返品交換は承っておりません。検品には時間をかけて行っておりますが、素人検品のため見落としがあるかもしれません。写真の追加や状態の確認などお気軽にご質問頂ければと思います

古着に慣れていない方、色味にこだわりがある方、状態や香水、柔軟剤などの匂い移り等敏感な方は当方からのご購入はご遠慮ください

ご理解頂けた方のみご購入お願いします。



No.6758401122 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Schott

ダウンジャケット

レザー切り替え

2way

ベスト

ブラック

40