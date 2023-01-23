『MASU エムエーエスユー 21AW スカーフカラーベスト / ジレ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 15時 16分に出品され02月13日 15時 16分に終了予定です。即決価格は12,550円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ブランド MASU エムエーエスユー



◆アイテム 21AW SCARF COLLAR VEST スカーフカラーベスト MCFW-VT0121



◆コンディション A（比較的使用感の少ないお品物ですが、スカーフ部分や内側身頃に気にならない程の小さな汚れがございます。）



◆素材 表地：毛(羊毛)89％ カシミヤ6％ ナイロン5％



◆色 ブラック



◆定価 52,800円（税込）



◆表記サイズ 未表記



◆サイズ詳細

肩幅：約38.5cm

着丈：約70.5cm



◆備考

マフラーのように延長された襟は、1930年代のスキーウェアから着想されたデザイン。

生地、ファスナー 共にリバーシブル仕様のため、自由にアレンジしてお楽しみ頂けます。

脇が無く、ストラップで繋かれたデザインで、ブルゾンやコートに重ねて着用することが出来ます。

新しいアクセサリーのように楽しんで頂きたい1着となっています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: マス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MASU

エムエーエスユー

21AW

スカーフカラーベスト

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ジレ