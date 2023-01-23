『チェスターコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 17時 28分に出品され04月16日 17時 28分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 柄・デザイン···チェック



カラー···グリーン



着丈···ロング





グレープフルーツムーンの古着屋さんで、新品を扱ってるブランドラインのものになります。



1度だけ着て外出しましたが、ほとんど新品状態です。

中がキルティングになっているので、とても暖かいです。





164cmの私が着用して膝少し下ぐらいです。





maisonspecial メゾンスペシャル 古着 コート ロングコート jouetie WEGO SPINNS チェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

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ジャケット・アウター タグ チェスターコート