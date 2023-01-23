『Billingham ビリンガム 2wayボストンバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 06時 19分に出品され04月02日 06時 19分に終了予定です。即決価格は20,358円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※これ以上値引きすることは考えておりません



- 商品概要

▪︎ビリンガム 2wayボストンバッグ | KHAKI(BEIGE)



“Billingham(ビリンガム)”の代名詞であるカメラバッグを体現するボストンバッグ「SYSTEM-1」。

フラップを開けると、左右にフラップ付きのポケットと、ジップポケットが配しているのでスマートフォン、パスケース、キーケースなど収納できます。背面には雑誌などを入れるのに便利なスナップボタン式のポケットが付属。底部には取り外し可能なパッドが配備。重い機材を積み込んでも耐え得るカメラバッグの頑強さを継承しています。外側の底には、真鍮製の底鋲付きで大切なバッグを守ってくれます。

耐久性の高いラバーボンディングコットン地とブライドルレザーを組み合わせたクラフトマンシップの感じられる逸品。カメラバッグに採用する生地ならではの防水性を備え、雨や汚れにも強く荷物がたっぷり入るバッグは、日常使いに最適です。経年変化を楽しみながら長くご愛用いただけます。



- 注意事項

値下げ交渉ご遠慮下さい。値下げに関するコメントには返信致しませんのでご了承下さい。



- 配送方法

翌日には発送可能です。



知人からプレゼントとして商品（BRITISH MADE

で購入）を受け取りましたが、使用する機会がなく未使用に近い状態です。

中古市場ではSランク品かと思いますが、あくまでも中古品となりますので神経質な方はご購入をお控え下さい。



・非喫煙

・ペット無

気になる匂いはもちろんカビの着色はございません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ビリンガム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Billingham

ビリンガム

2wayボストンバッグ