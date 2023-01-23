『【美品】 ハーバーサック メンズ オーバーサイズ ステンカラーコート M コゲ茶【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 13時 40分に出品され03月07日 13時 40分に終了予定です。即決価格は13,450円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【美品】HAVERSACK ハバーサック ウール機能素材使用 メンズ ワイドシルエット ステンカラーコート M ダークブラウン



●商品詳細

...軽やかさとハリのあるウールボンディング機能素材を備え、なだらかなカーブを描くラグラン袖とＡラインシルエットのオーバーサイズが最もトレンドのステンカラーコートになります。

＊仕様

ステンカラー チンストラップ付き

ラグランスリーブ

フロント比翼仕立て

サイドスリット

裏仕様 裏地なし



●素材

...ウールフラノ地に裏側からウェットスーツのような生地をボンディングした機能素材。

...適度な膨らみと厚みがあり、ボンディングすることによって保温力と防風効果があり、通常のウールのコート地と比較にならないくらいに暖かいです。

...コレからの季節、真冬でもお使い出来る商品。



＊混率

表側 ウール 100%

裏側 ポリエステル 100%



＊色柄

表側 ダークブラウン 無地 フラノ

裏側 黒

...袖口裏地アップ画像をご参照ください



●サイズ M

裄丈 86.0cm

着丈 108.0cm

バスト 112.0cm

ウエスト 120.0cm

袖口幅 16.5cm

衿幅 8.4cm

ベント丈 43.0cm



●コチラの商品と同サイズもその他出品しております

下記キーワードをクリックしてみて下さい。

#ユキの出品リストメンズM



●参考上代

96,800円 税込



●状態 美品

＊目立つキズや汚れ、ピリング等もなく未だ未だ綺麗めとしてご利用して頂けます。

＊個人所有、自宅保管の中古品として出品しているご理解を頂いた上、素人検品による細かい傷や汚れなどの見落とし等はお許しください。

＊購入後のサイズ選択ミスや色柄のお好み違いによる返品やクレームにはお応え致しかねますので、完全なものをお探しの神経質な方は購入をお控え下さい。



●検索キーワード

#HAVERSACK

#ハバーサック

#オーラリー

#コモリ

#kolor





カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ハバーサック

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】

ハーバーサック

メンズ

オーバーサイズ

ステンカラーコート

M

コゲ茶