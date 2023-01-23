『レア品 ポールスミス ロングチェスターコート 襟 ポケット裏地総柄 希少Lサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 04時 21分に出品され03月27日 04時 21分に終了予定です。即決価格は12,650円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◾️商品情報

ブランド、アイテム名

ポールスミス チェスター トレンチ ロングコート メンズ 紳士 ビジネス カジュアル 希少カラー おしゃれ









◾️サイズcm

肩幅46

身幅52

着丈121

袖丈62



※平置き実寸でございます

※ギャランティ・ケアカードなどは特記がない場合は付属しておりません(撮影用とご判断ください。)



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◾️状態ランク：A



状態ランク詳細

SS：新品と同等でほぼ使用感がない

S：気付かない程度の使用感のみで非常に程度が良い

A：若干の傷や汚れはあるが使用感が少ない

B：多少の傷や汚れ等使用感はあるが比較的程度が良い

C：全体的に傷や汚れがあり使用感および中古感がある

D：全体的に傷や汚れがあり使用感、中古感が目立つ

※SA、ABなどそれぞれの状態の中間を表す場合もあります。



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◾️カラー

ターコイズ グリーン

※グリーンとネイビーとブルーの中間のようなお色味です。個人の主観なので感想までに。







◾️付属品

本体のみ



◾️発送

簡易包装にて1~2日程度で発送致します。

仕事の都合で遅れる場合がございますので予めご了承ください。



◾️購入元

一般社団法人 日本流通自主管理協会（AACD）加盟店

※大手リサイクルショップ、古物市場、業者オークション



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柄・デザイン···無地



柄・デザイン···その他



柄・デザイン···花柄



カラー···グリーン



カラー···ブルー



素材···ウール



素材···フェイクレザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ レア品 ポールスミス ロングチェスターコート 襟 ポケット裏地総柄 希少Lサイズ