『✨比較的状態良好✨Burberrys メンズ ライナー付 ステンカラーコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 22時 21分に出品され04月01日 22時 21分に終了予定です。即決価格は9,974円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■商品説明



譲ってもらった物です。

かなり昔の物のようですが、破れもなし、チャック破損なし。



ライナーも毛玉や毛羽立ちなど少なく美品。下記以外は保管状況は良く全体的にかなりキレイな状態です。



・右袖付近に薄く汚れあり

・左裾付近に1点汚れあり

・コート側のタグに記名消し跡あり

・ネーム刺繍跡あり



※あくまでも中古品のため検品見落としあればご容赦下さい。





■商品仕様



Burberrys バーバリーズ

メンズ ノバチェック

ライナー付 ステンカラーコート

ベージュ

WR055-940-52

90-165



・平置きサイズ



着丈：99.5cm

肩幅：47cm

袖丈：68cm

身幅：55cm

（平置きでの採寸です。多少の誤差はご了承下さい）



・素材



表地：綿55% ポリエステル45%

裏地：胴裏 ポリエステル 綿 /袖裏 ポリエステル

ライナー表地：毛100%

ライナー裏地：ポリエステル



-------------------------------------------------------------------------------- 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ✨比較的状態良好✨Burberrys

メンズ

ライナー付

ステンカラーコート