『【展示品✨】3.0 L 象印 スチーム式加湿器 EE-DD35 グレー 23年製【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 23時 30分に出品され03月28日 23時 30分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます☺︎



【商品】☆展示品☆

象印 ZOJIRUSHI スチーム式加湿器

2023年製



型番：EE-DD35

カラー：グレー

タンク容量：3.0 L

加湿量：350.0 ml/時間

最大適用畳数（鉄筋）：10 畳

最大適用畳数（木造）：6 畳





トリプル安心設計

・チャイルドロック

・ふた開閉ロック

・転倒、湯もれ防止構造







＊付属品

・ポット内容器洗浄用クエン酸（30g）

・取扱説明書



＊店頭展示品で、もちろん未使用です。

※動作確認済み



＊商品全体として綺麗な状態です。

写真にて確認お願いします！



＊専用の箱はありませんが、

丁寧に梱包し発送いたします。







コメント無し即購入OKです！

ご検討よろしくお願いします☺︎







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#スチーム式加湿器 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ゾウジルシ