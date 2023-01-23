『【新品】WOOLRICH ラクーンファー ARCTIC PARKA ブラック S【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 08時 31分に出品され03月20日 08時 31分に終了予定です。即決価格は40,911円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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〜・商品紹介・〜



・ブランド

WOOLRICH（ウールリッチ）



・カラー

ブラック、黒色



・サイズ:S

肩幅 48cm

身幅 59cm

着丈 85cm

袖丈 65cm



・状態

新品未使用、タグ付き



・素材

シェル

ポリエステル 100%

ライナー

ナイロン 100%

中綿

ダックダウン 90%、フェザー 10%



・備考

1970年代アラスカの天然ガスパイプラインを引く際のワークウェアとして誕生したアークティックパーカ。

ジャケットの上から着用してもストレスが少ない前振りの袖付けなど工夫されたパターンを採用。

アナログな風合いと機能性をもつポリエステルナイロン素材、通称60/40クロスにテフロン加工を施し、より撥水性を強化しています。

取り外し可能なラクーンファー、ダブルジップ仕様、ウエストにドローコード、表側にそれぞれ２つのハンドウォーマーポケット、フラップ付きパッチポケット、内側に大容量ポケット２つ



当方では他にヴィンテージのアイテムも出品しておりますので、宜しければご覧ください！→ #ra_Vintage_items





★ 当方では主にアメリカやヨーロッパから輸入したヴィンテージ品、ブランド品を扱っております！

・主な出品ブランド

#メゾンマルジェラ #ストーンアイランド

#バブアー #バラクータ

#ザノースフェイス #ラルフローレン

#エルエルビーン #エディーバウアー

#パタゴニア #ニューバランス

#ナイキ #アディダス



その他ブランドのアイテムも多数出品しておりますので、よろしければご覧くださいませ！→ #rakkyao





#Woolrich #ウールリッチ #アークティックパーカ #ダウンジャケット #ダウンコート #ラクーンファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】WOOLRICH

ラクーンファー

ARCTIC

PARKA

ブラック

S