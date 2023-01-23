『H.R. Giger Jacquard Down Puffer Jacket【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 20時 59分に出品され03月11日 20時 59分に終了予定です。即決価格は60,180円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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シュプリームオンラインで購入しました。

新品未使用品です。



カラー···グリーン



素材(詰め物)···ダウン



身幅···63cm

着丈···68cm

裄丈···89cm



こちらのジャケットはH.R.ギーガーの名作「Biomechanical Landscape」(1976年)にインスピレーションを受けた代表的なバイオメカニカルスタイルを総柄に落とし込んでいます。スイスの画家であるギーガーは、映画『エイリアン』のデザインで世界的に名を馳せました。彼の作品はしばしば人間の身体と機械的要素が融合した「バイオメカノイド」と称されるスタイルを特徴としています。このコラボアイテムでは、頭骨や脊椎、じゃばら状のチューブなど、人間と機械が一体化したグロテスクなビジュアルが際立っています。

H.R.ギーガーは2014年に亡くなりましたが、彼の創作活動は「H・R・ギーガーミュージアム」やドキュメンタリー映画『DARK STAR H・R・ギーガーの世界』を通じて今も多くの人々に影響を与え続けています。本ジャケットは、ギーガーとファッションの界隈が融合した貴重なコラボレーションピースとして、アートとファッションの愛好家には必見のアイテムです。



H.R. Giger Jacquard Down Puffer Jacket

Supreme H.R. Giger Jacquard Down Puffer Jacket Green



シュプリーム H.R. ギーガー ジャガード ダウン パファー ジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

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