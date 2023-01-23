『オゾン脱臭器 AIR BUSTER TM-11SF【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 03時 42分に出品され03月24日 03時 42分に終了予定です。即決価格は17,931円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♪



◆商品◆

オゾン脱臭器

AIR BUSTER

TM-11SF

タムラテコ



◆付属品◆

•取扱説明書



※付属品は写真に掲載されているものが全てとなります。

付属品の欠品等ご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせ下さい。



◆商品の状態◆

通常動作確認済みとなります。



◆メンテナンス項目◆

出品にあたり簡易的なクリーニングをしております。



◆確認事項◆

※ 目立った傷や汚れもなく、きれいな商品かと思います。写真をご確認のうえ、ご購入をお願いします。



※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。



※ 外箱はございませんので、プチプチに包んで簡易梱包して発送させていただきます。



※ペットなし。



※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方のご購入はご遠慮ください。中古にご理解頂ける方のご購入をよろしくお願い致します。



※ご不明な点はご購入前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。

ご了承の上、ご購入の程よろしくお願い致します。



迅速丁寧な対応を心がけております。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし