『aaaaa様専用です(’-’*)♪他の方は購入不可‼【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 17時 47分に出品され03月10日 17時 47分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新作完売品( *´艸)



▲▲大幅値下げ交渉等不可‼ご理解いただける方は宜しくお願いします(/_;)/~~▲▲





新品未使用タグ付き、未開封

Sサイズ、アイボリー

ZOZOTOWN購入♡

送料無料、ゆうパック発送のみ！

宜しくお願いします( *´艸)



web引用

AMERIオリジナルチェック柄を使用したミディアム丈のウールシャギーコート。



オリジナルのチェック柄は先染めで作成し、カラーごとに配色をあえて変えているのがポイント。

丸みのあるパフ袖にすることで、女性らしい印象に仕上げたアイテムです。

スタンドカラーにもできるためマフラーいらずで暖かくご着用いただけます。

ヒップが隠れるミディアム丈で、裾が汚れる心配もありません。

ウールシャギーで触り心地も抜群。

AMERIらしいキャッチーなカラー展開も魅力です。

袖口は折り返してもご着用いただけるため、スタイリングに合わせて雰囲気を変えて楽しんでいただけます。



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透け感:なし

裏地:あり

伸縮性:なし

光沢感:なし

生地の厚さ:厚め

お手入れ方法:クリーニング推奨

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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ aaaaa様専用です(’-’*)♪他の方は購入不可‼