『グローブトロッター ラージチェックイン2輪【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 02時 53分に出品され03月13日 02時 53分に終了予定です。即決価格は34,320円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラウン

キャリーケースサイズ...L(7泊〜)



定価 379,500円

★製品仕様

10-14 泊の長期旅行用に使用

⚫️外寸サイズ

82 x 48 x 25cm - W x H x D

⚫️重量 6kg

⚫️容量 73L

⚫️伸縮式トロリーの長さ(底面から引手のトップまでの高さ

98.5cm

⚫️主素材

ヴァルカナイズドファイバー, ベジタブルタンニンレザー

⚫️内装

ウェビングストラップ × 2

⚫️外装

伸縮式トロリーハンドル, ホイール × 2, ロック

もともと鍵 × 2が付属していたと思いますが、紛失してありません。

⚫️航空機手荷物の制限

預け入れサイズ

⚫️スーツケースカバー付き



2〜3回程度しか使用していないので、ほぼ傷も汚れもありません。

長期旅行に行けなくなったので出品します。



同商品は2個持ってますので、複数必要な場合は別途出品しますのでお知らせください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グローブトロッター

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ グローブトロッター

ラージチェックイン2輪