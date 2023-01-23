『美品【Aquascutum 】ネイビー トレンチコート ベルト ライナー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 11時 37分に出品され05月10日 11時 37分に終了予定です。即決価格は9,555円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Aquascutum(アクアスキュータム)の定番の

ネイビートレンチコートです^ - ^



使用頻度も少なく概ね綺麗な状態です☆





ライナー付きですので、幅広い季節でご使用いただけると思います♪



また、貴重な32サイズですので、160cmくらいの方から、細身の着こなしをされたい170cm程度の方におすすめです☆







【サイズ】

タグ表記 ：32(Sサイズ)



肩幅...40cm

身幅...50cm

袖丈...60cm

着丈...84cm



【カラー】

ネイビー



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アクアスキュータム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品【Aquascutum

】ネイビー

トレンチコート ベルト ライナー