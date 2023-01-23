『DAIWA PIER39 GORE-TEXINFINIUM DOWNJACKET【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 13時 37分に出品され03月25日 13時 37分に終了予定です。即決価格は30,360円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIWA PIER39 GORE-TEX INFINIUM EXPEDITION DOWN JACKET



新品購入し2シーズンほど使用しクリーニング後、自宅保管しておりました。

貴重なsサイズです



右袖に極小さな穴が開いてます(写真6.7枚目)

ほとんど目立たない程度です

使用には問題ありません

その他特に目立った汚れや傷はございません。



質問等ありましたら遠慮なくコメントください。



中古品に理解ある方のみご購入お願い致します。



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン



ダイワピア39 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DAIWA

PIER39

GORE-TEXINFINIUM

DOWNJACKET