『新品 タグ付 日本製 ウール ツイードジャケット コート リアルファー M 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 21時 33分に出品され03月04日 21時 33分に終了予定です。即決価格は12,750円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※ユナイテッドアロウズのタグをお借りしています



【迅速発送】24時間以内の発送です



池袋SEIBUで購入しました。

新品 未使用 タグ付き



取り外し可能なリアルファー付き

ツイードジャケット



裏地はキュプラ100、

表地はウールがメインでシルク混、

ファーは本物の、

ハイクラスな一着です。



価格 60,900円



日本製





サイズ 38

肩幅37 着丈53 袖丈49



色 グレー、ダークグレー



両サイドポケット

総裏地







メインの生地がとても美しいです。モヘアが編み込まれており、ところどころ、色々な色が散らばっています。繊細なラメも編み込まれたツイードで、綺麗です。



ファーは取り外し可能なので、単体でも、他のお洋服と合わせるなど、多様にご活用いただけると思います。

フェイクファーではないので、ふわふわの、肌あたりがとてもソフトな、上質ファーです。

フックが付いています。



即購入OKです

















着丈···ショート

素材···リアルファー

素材···ウール

季節感···春,秋,冬

カラー···グレー

カラー···ブラック



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ティペット ラビットファー 襟巻き マフラー ストール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

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