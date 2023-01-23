『美品 Spick&Span スピック&スパン ロングダウンコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 01時 44分に出品され04月24日 01時 44分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ベージュ



サイズ表記がありませんが

おそらくMぐらいだと思います！



ダウン70%

フェザー30%



☆サイズ情報↓☆

肩幅42

裾丈56

袖口17

裾幅60

着丈92

バスト104





質問等ありましたらお気軽にコメントください☆

（曜日により返信遅れる場合があります。

曜日はプロフィール参照）



※折りたたんでの発送となります＿|￣|○



※平置き、素人採寸のため若干の誤差はお許しください。



※画像は実物と近くなるように編集、加工しておりますが、モニターにより色味が違って見える場合があります。ご了承ください。



※あくまでも中古品となりますので

若干の汚れやほつれのなどの見落としがある場合があります。



ご理解いただける方のみ

お取引をお願い致します。



#スピックアンドスパン#ロングダウン#ベージュ#ダウンコート#ロングコート#美品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: スピックアンドスパン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 Spick&Span

スピック&スパン ロングダウンコート