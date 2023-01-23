『Drawerノーカラーコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 07時 09分に出品され03月22日 07時 09分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 再度お値下げしました！

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ドゥロワーのメルトンノーカラーコート。



状態の良い中古品で購入しました。

デザイン申し分ないステキなコートですが、残念ながら私にはサイズが若干小さく、どなたかにお譲りしたいと思います。



上質ウールメルトンを使用した、シンプルなノーカラーコート。

すっきりと着こなせるタイトフィットシルエット。ホックボタン×4。オリーブ系の絶妙な色合いも魅力的です。



素材 表生地…ウール100%、裏生地…コットン55%シルク45% カラー オリーブ サイズ 36；肩幅36cm、身幅47cm、着丈90cm、袖丈56cm 状態 :やや毛羽立ち有。少々使用感は見られますが、着用時に大きく目立つようなヨゴレ・ダメージは無く、まだまだ綺麗な状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ドゥロワー カラー: ブラウン系/イエロー系/オレンジ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Drawerノーカラーコート