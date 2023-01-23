『patagonia パタゴニア アウター Sサイズ メンズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 11時 42分に出品され04月07日 11時 42分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニアのレトロXです。

何度か使用しています。

ご理解の上ご購入下さい。

写真4枚目右腕裏辺りに1cmぐらいの焦げたあとあります。

袖口、首周りは使用感みられます。



レトロX

風のある寒い天候に対応する、防風性を備えた温かいポリエステル100%のボンデッド・シェルパ・フリース製ジャケット。



内側に吸湿発散性と通気性に優れたワープニット・メッシュ、その間に防風性バリヤーを挟んだ素材で冬のアウターとして申し分なく、ファッションにも合わせやすい一着です。



カラー クリーム色×グリーン



素材 ポリエステル100%



身幅…50cm

着丈…65cm

ベトナム製



防風ジャンパー

ブルゾン

フリースジャケット

パタゴニア

ノースフェイス

女性の方でも◎



値下げ不可



他にも

ラルフローレン

Goodwear

BEAMS

出品中です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ patagonia パタゴニア アウター Sサイズ メンズ