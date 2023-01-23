『XXL新品 AMI Paris グラフィック ロゴ ニット セーター ジェード【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 10時 18分に出品され03月12日 10時 18分に終了予定です。即決価格は15,748円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AMI Paris アミ パリス メンズ ami alexandre mattiussi

新品 グラフィック ブランドロゴ 刺繍 コットン ウール ニット セーター ジェード 長袖 プルオーバー



カラー ジェード

サイズ XXL

参考定価 70500円程

素材 コットン85% メリノウール15%

着丈67 肩幅64 身幅59 袖丈57cm



素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承ください。



新品未使用の AMI 正規取扱店での購入品になります。

AMI Paris Japan の代理店内タグ付きの確実正規品になりますので、ご安心下さい。

購入時のタグ付きになります。



AMI Paris の グラフィック ブランドロゴ 刺繍 コットン ウール ニット セーター です。



フロントにブランドの象徴的な、グラフィックロゴが刺繍であしらわれております。

ドロップショルダーの肩幅がゆとりのあるシルエットになっております。



こちらはコットンウールブレンドのニットになりますので、ロングシーズンお使い頂ける生地感と思います。

ブルゾン ジャケット コート 等のインナーにもお勧めです。



取扱店が少ない、限定の希少モデルになりますので、お探しの方はこれを機会にいかがでしょうか。



他でも出品しておりますので、他で売れましたら予告なく削除致します。

ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: メゾンマルジェラ

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