『【極美品】グローブトロッター ビジネスバッグ 2way レザー ブラウン メンズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 09時 02分に出品され04月30日 09時 02分に終了予定です。即決価格は11,300円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号： 0093206402



○アイテム

GLOBE TROTTER ビジネスバッグ ボストンバッグ 通勤 旅行 大容量 レザー 本革 メンズ



付属品：なし



○サイズ

ヨコ：40cm

タテ：30cm

マチ：10.5cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態 A



SS 新品・タグ付き

S 未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。

A 多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく使用していただけます。

B 特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ありません。

C 状態が悪く使用感の強いお品となっております。

D ジャンク品 or 難あり品



状態判断は当方の主観によるものです



○カラー

茶 ブラウン



○素材

レザー



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グローブトロッター

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【極美品】グローブトロッター

ビジネスバッグ

2way

レザー

ブラウン

メンズ