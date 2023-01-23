『mont-bell EX 1000 ダウンジャケット 黒 Lサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 18時 12分に出品され04月03日 18時 12分に終了予定です。即決価格は12,750円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

mont-bellは高品質なアウトドアウェアで知られ、特にダウンジャケットにおいてはその保温性と軽量性が評価されています。



【EX 1000の特長】

このモデルはEX 1000と呼ばれ、優れた断熱性能を持ち、寒冷地での使用に最適です。ダウンの質が高く、軽量でありながら暖かさを提供します。



【デザインと機能性】

フード付きのデザインは、風や寒さから頭部を守り、アウトドア活動においても便利です。シンプルでスタイリッシュな黒の色合いは、様々なスタイルに合わせやすいです。



- ブランド: mont-bell

- モデル名: EX 1000

- 色: 黒

- 素材: ダウン

- デザイン: フード付き

- タイプ: ダウンジャケット



ご覧いただきありがとうございます。



昨年購入し、1シーズン着用しておりました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ mont-bell

EX

1000

ダウンジャケット

黒 Lサイズ