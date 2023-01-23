『IENA ラムウールノーカラー ロングコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 00時 32分に出品され04月27日 00時 32分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イエナ ラムウールノーカラーロングコート

サイズ:38

カラー:ナチュラル



定価￥50,760





ラムウール100％の上質な国産の別注生地で仕立てたコート。

しっかりと詰まった素材をベースに起毛加工をして膨らみを出し、上質な光沢感が美しい素材。

ややドロップショルダーとコクーン気味のシルエットを取り入れて、トレンドを程よく取り入れながらもベーシックに着回しできるコートです。

前あきはミニマルなホックを使用し、デザインポイントに。

さりげないコクーンシルエットでオンオフ大活躍間違いなしの一枚です。



数回着用 美品です。クリーニング済みです。



中古品に理解ある方 よろしくお願いします^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ IENA



ラムウールノーカラー



ロングコート